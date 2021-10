Carnet de voyage : ma Route 66 en camping-car !

Parcourir 7 000 kilomètres au-dessus de l'océan Atlantique et vivre à l'heure américaine, le temps d'un voyage de presse organisé par Caen Event et Thellier Voyages, agence spécialisée dans les circuits organisés et guidés en camping-car. Voilà le défi (plutôt séduisant) qui m'a été lancé par la rédaction, à quatre mois de la Foire internationale de Caen. Passeport et permis international en poche, me voici donc à bord d'un vol Paris-Atlanta ! Le programme est clair : voir en dix jours l'essentiel de la Route 66, pour mieux la décrire à nos lecteurs.

Camping-car XXL

La première surprise de taille, c'est l'attente une fois posé le pied sur le sol américain, pour espérer attraper un vol intérieur Atlanta-Albuquerque. Près de trois heures pour vérifier que je viens bien en paix. Gagné. À Albuquerque, nous récupérons les camping-cars qui seront nos compagnons pendant un peu plus de 900 km. Je constate que tout est donc bien XXL aux États-Unis. Sur la route, il faut se familiariser avec la signalétique jaune qui ne partage pas grand-chose avec la nôtre et les miles, qui viennent se substituer aux kilomètres. Rien d'impossible en somme. Santa Fé, Gallup, Flagstaff, Kingman… Les villes se succèdent et je découvre presque un tourisme de mémoire. Celui des États-Unis "d'avant", où la 66 se parcourait sous une chaleur écrasante, au rythme des ravitaillements dans les stations-service érigées au milieu de nulle part et des haltes dans ces motels que l'on ne croyait exister qu'au cinéma !