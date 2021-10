11 nouvelles embauches à Renault Cléon

Dix hommes et une femme viennent designer leur contrat d'embauche mardi 15 septembre à Renault Cléon. Ils commenceront leur travail la semaine prochaine après quelques jours de formation.

Une nouvelle promotion d'embauches est prévue le 1er octobre : 22 nouveaux salariés seront embauchés.

D'ici la fin 2015, 100 hommes et femmes seront recrutés par l'usine. Les postes recherchés : techniciens de fabrication en fonderie et en usinage et exploitants industriels. Ces recrutements en CDI se font à des niveaux CAP-BEP, BAC Pro et BTS-DUT.