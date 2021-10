Foire de Caen : voyage au royaume des néons

Le musée du crime

La nuit, le spectacle prend une autre dimension. Les néons illuminent les façades. Et c'est parti pour le show ! Mais votre détour par Las Vegas peut aussi arborer une dimension plus… culturelle. La ville est en effet dotée, entre autres, de deux musées qui valent le détour (et permettent d'échapper un instant à l'entêtant vacarme des machines à sous !) : The Mob Museum, le musée du crime organisé et des autorités judiciaires (attention, audioguide disponible en anglais, espagnol, portugais et même… mandarin ! Mais pas en français).

Neon Museum enfin regroupe en extérieur tout un tas d'enseignes lumineuses, vouées à disparaître, et qui ont été conservées, à titre de mémoire. Le néon comme patrimoine, il fallait oser. Mais franchement, la visite vaut le détour. La nuit, évidemment, tout cela s'illumine.