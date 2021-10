Röszke (Hongrie) (AFP). Migrants: heurts avec la police à la frontière hongroise, la Croatie en première ligne

Entre jets de pierre et gaz lacrymogènes, des dizaines de migrants bloqués en Serbie ont forcé mercredi un barrage à la frontière avec la Hongrie après des heurts avec la police, premier incident de ce type depuis la fermeture de cette frontière par Budapest. Et près de 1.200 autres migrants sont entrés en Croatie dans la journée, depuis la Serbie, ouvrant une nouvelle route vers les pays riches d'Europe occidentale. Les forces antiémeutes hongroises ont été débordées en début de soirée par des migrants qui ont réussi à arracher le grillage censé les arrêter près du passage frontalier de Röszke. Les forces de l'ordre, qui ont utilisé des canons à eau et grenades lacrymogènes, ont reculé d'une cinquantaine de mètres face aux migrants répondant par des jets de pierres, selon des journalistes de l'AFP. "Yalla" (Allons-y !), criaient de jeunes migrants lançant des morceaux d'asphalte vers les policiers, avant de s'avancer en territoire hongrois puis de reculer les yeux rougis par les gaz. "Je te déteste, Hongrie! Merci, Serbie" scandaient Hassan, un Irakien, partant, un pavé à la main, à l'assaut des forces hongroises. - Situation 'sous contrôle'- Le calme est revenu dans la soirée, et la police hongroise a assuré avoir "la situation sous contrôle". Selon un bilan révisé à la baisse par la police, 14 membres des forces de l'ordre ont été blessés, contre 20 annoncés auparavant. De source serbe on a évoqué plusieurs migrants blessés sans autres détails. Dans la soirée trois véhicules militaires armés hongrois de type Humvee ont été envoyés près de ce point de passage. Et côté serbe, des renforts policiers ont été annoncés pour prévenir de nouveaux incidents. Selon Amnesty International (AI), lors de ces incidents violents, au moins neuf personnes, dont quatre enfants, ont été séparées de leurs familles par la police. AI réclame que ces personnes soient immédiatement relachées afin qu'elles puissent retrouver les leurs. Ces affrontements sont les premiers depuis que Budapest a verrouillé dans la nuit de lundi à mardi sa frontière avec la Serbie. Principal pays de transit en Europe centrale avec plus de 200.000 passages depuis janvier, la Hongrie s'est barricadée derrière des barbelés, poussant les migrants à chercher d'autres voies d'entrée dans l'UE, notamment par la Croatie. -'Business des passeurs'- Et le Premier ministre hongrois Viktor Orban a annoncé dans un entretien publié par le quotidien français le Figaro, à paraître jeudi, qu'il envisageait aussi de faire construite une barrière à la frontière avec la Croatie. Il a invoqué la nécessité de mettre ainsi fin au "business des passeurs". Les mesures hongroises ont été radicales: selon la police, seulement 367 migrants ont pénétré illégalement en Hongrie mardi. Ils ont tous été arrêtés et encourent jusqu'à cinq ans de prison. Selon le ministère croate de l'Intérieur près de 1.200 migrants sont arrivés en Croatie mercredi, alors que Zagreb en attend quelque 4.000 dans les prochains jours. Le Premier ministre croate Zoran Milanovic a assuré que son pays était prêt à diriger les migrants "vers les destinations où ils souhaitent se rendre, l'Allemagne et la Scandinavie". "Nous sommes prêts à accorder le droit d'asile à quelques milliers de migrants() mais nous ne sommes pas prêts pour des dizaines de milliers", a averti la chef de la diplomatie croate Vesna Pusic mercredi soir à la télévision nationale HRT.

