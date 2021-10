Foire de Caen : les temps forts de ces premiers jours

Les immanquables : des rendez-vous à retrouver tous les jours jusqu'à la fin de la Foire, le 28 septembre.

- 11h, 15h et 18h : place à la parade de la Route 66. Départ devant le Hall 2

- 12h, 12h40 et 13h20 : concert gratuit avec Les Frères Jack. Restaurant Santa Monica, Hall 1

- 12h20 et 20h10 : concert gratuit avec Mr Tupelo. Bagdad Café, exposition événement, Hall 1

- 14h, 16h, 18h, 18h50 et 19h30 : concert gratuit avec Glwadys Ann. Bagdad Café, exposition événement, Hall 1

- 15h : "Ma route 66" par Patrick Thellier. Bagdad Café, exposition événement, Hall 1

- 15h30 : animations par l'association PEP'S (Sh'bam, Zumba, Body Combat ; Body Balance etc.) Esplanade du Hall 2

- 17h : Richard Lovene chante Dylan. Bagdad Café, exposition événement, Hall 1

- 18h30 et 19h10 : concert gratuit avec Gumbo Gazoline. Restaurant Santa Monica, Hall 1

- 19h50 et 20h30 : concert gratuit avec Route 66 Orchestra. Restaurant Santa Monica, Hall 1

Vendredi 18 (nocturne)

- 10h Ouverture au public de la Foire Internationale de Caen

- 11h Inauguration et visite de la Foire Internationale de Caen. Entrée principale

- 20h : soirée américaine au bar du Zénith avec Derek A. Dempsey. Zénith

- 21h10 et 21h40 : concert gratuit avec Right Time. Restaurant Santa Monica, Hall 1

Samedi 19 (nocturne)

- 10h/12h30 puis 17h/19h : Tendance Ouest, en direct de la Foire, exposition événement, Hall 1

- 13h/19h : concours interdépartemental de la race Charolaise, jugement des prix de section et prix spéciaux. Espace agriculture, Hall 7

- 20h : soirée américaine au bar du Zénith avec Derek A. Dempsey. Zénith

- 21h10 et 21h40 : concert gratuit avec Right Time. Restaurant Santa Monica, Hall 1

Dimanche 20

- 11h/13h : concours interdépartemental de la race Charolaise. Remise des prix et défilé des animaux primés

Lundi 21

- 15h30/17h : conférence "L'hydrogène énergie : le moteur de la 3e révolution industrielle" par Energie Hydro Data 2020.

Mardi 22 (nocturne)

- 20h : soirée américaine au bar du Zénith avec Derek A. Dempsey. Zénith.

- 21h10 et 21h40 : concert gratuit avec Right Time. Restaurant Santa Monica, Hall 1.

Mercredi 23

- 10h30/11h15 : conférence organisée par la Chambre d'agriculture du Calvados : "La découverte des produits cidricoles avec un œnologue". Espace Agora, Hall 5

- 11h30/12h15 : conférence organisée par la Chambre d'agriculture : "Le drive fermier : un nouveau mode de commercialisation, pour des produits en direct de la ferme". Espace Agora, Hall 5

- 12h30 : remise des prix du concours des animaux de boucherie. Espace agriculture, Hall 7.

- 14h : animations pour enfants et présentation d’élevages de poneys. Carrière équestre, esplanade du Zénith

- 15h : conférence organisée par la Chambre d'agriculture : "Les produits fromagers sous Appellation d'Origine". Espace Agora, Hall 5

- 16h : conférence organisée par la Chambre d'agriculture : "Les fermes ouvrent leurs portes avec Bienvenue à la Ferme, dans le cadre de l'opération L'automne à la ferme du 17/10 au 01/11". Espace Agora, Hall 5

- 17h : conférence organisée par la Chambre d'agriculture : "Une traçabilité fiable et maîtrisée dans les élevages pour une viande sure dans nos assiettes"

- 18h : arrivée des animaux du concours de boucherie

- 19h50 et 20h30 : concert avec Sextet