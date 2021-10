Caen Event : "La foire de référence"

Des surprises pour cette nouvelle édition de la Foire de Caen ?

"Déjà, un très beau et grand voyage à travers cette Route 66 ! Tous les ans, notre but, c'est de faire redécouvrir la Foire ainsi que les atouts de notre territoire. D'intégrer des innovations et des nouvelles technologies comme des écrans digitaux pour que le public puisse se repérer sur le site. Il y aura aussi pour la première fois une agora, c'est-à-dire un espace de conférences où des thèmes d'actualité seront traités chaque jour, pour apporter du contenu au public et favoriser les échanges. La chambre d'agriculture va par exemple présenter ses produits cidricoles quand la chambre de commerce et d'industrie se propose, elle, d'évoquer des sujets comme la création ou la reprise d'entreprise".

La Foire, c'est un espace de visibilité incontournable ?

"Oui, pour les institutionnels d'abord car cela leur permet d'avoir ce contact direct avec le public que l'on ne peut pas avoir par d'autres moyens que sur une Foire. C'est un moyen de communiquer aussi pour les entreprises locales, pour la vente de leurs produits et de leurs services. C'est aussi une façon pour elles de prendre le pouls du marché, pour mieux s'adapter et connaître la demande. Bref, c'est un passage obligé. C'est quand même 177 000 visiteurs sur onze jours !"

Mieux placée que Rouen et le Havre

D'où viennent ces visiteurs ?

"De toute la Basse-Normandie et à 60 % du Calvados. Cette année, nous allons aussi communiquer vers notre voisine pour faire descendre les Hauts-Normands à la Foire de Caen. Il faut savoir que c'est la 10e foire de France ! Nous souhaitons vraiment qu'elle devienne la foire de la grande Normandie. Elle est déjà en très bonne position, comparativement à celles de Rouen et du Havre, pour être la foire de référence dans cette nouvelle région".

Économiquement, la situation de Caen Event est compliquée. Réussir cette foire est indispensable ?

"Oui… Pour nous, le plus important, c'est d'attirer un public plus large et donc d'avoir encore plus de visiteurs. Faire venir des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de venir sur la Foire. Pour cette raison, il ne faut pas que le prix de l'entrée soit un frein à cette visite. C'est pour ça que nous n'y avons pas touché. C'est un vrai parti pris. L'équilibre doit être trouvé ailleurs en termes financiers. Pas sur le prix du billet d'accès".

Ailleurs, c'est-à-dire ?

"Au niveau de la visibilité que nous pouvons vendre à nos exposants et aux entreprises qui veulent être visibles et avoir une plate-forme de communication sur la Foire ".

Les exposants sont-ils au rendez-vous ?

"Cette année, le climat commercial est très bon. On sent une légère reprise de l'activité économique. Nous retrouverons tous nos exposants habituels, sur les secteurs d'activité que nous connaissons : habitat, immobilier, camping-car, vérandas… Mais aussi les artisans étrangers avec leurs nombreux articles du monde entier".