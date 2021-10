Malherbe - Sebastian Ribas : "un transfert à Caen, pas au courant"

L'attaquant marocain a récemment fait part de son envie d'ailleurs en fin de saison. Et parmi les joueurs que le Stade Malherbe scrute des yeux depuis un petit moment, figure Sebastian Ribas. Peu connu du grand public, cet attaquant uruguayen de 23 ans a claqué pas moins d'une cinquantaine de buts en un peu moins de trois saisons avec Dijon. Il est d'ailleurs actuellement co-meilleur buteur de Ligue 2.

L'un des recruteurs du Stade Malherbe est allé l'observer récemment, son profil étant d'autant plus intéressant qu'il s'intègrerait parfaitement au système de jeu caennais souvent dressé avec un attaquant de pointe.

> Audio : nous avons joint Sebastian Ribas par téléphone et lui avons demandé dans quel rôle il se sentait le plus à l'aise... Et nous lui avons bien entendu demandé si les discussions au sujet d'un transfert vers Caen, avaient commencé, lui qui attise les intérêts, de nombreux clubs en France et en Europe. (A écouter ci-après)

En fin de contrat en juin prochain avec Dijon, son transfert à Caen ne couterait pas un euros au SMC. Possédant un passeport communautaire, jeune, parlant plusieurs langues, athéltique, technique et adroit... il sera difficile de l'attirer dans les mailles du Stade Malherbe. Son agent nous a confié que rien de "concret" n'était engagé entre les deux parties.

A l'heure actuelle donc, difficile d'en savoir plus. Et difficile aussi de savoir qui pourrait remplacer Youssef El Arabi.

Photo : http://www.dfco.fr/