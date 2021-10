À Caen, les ambulanciers interpellent l'Agence régionale de santé

Dans le collimateur des ambulanciers, la ministre de la santé Marisol Touraine et ses choix qui "dégradent la qualité sanitaire pour le patient et coûtent plus cher aux contribuables". Les professionnels ont déposé ce mercredi matin une motion à l'Agence régionale de santé de Basse-Normandie, pour "faire remonter" leurs revendications.

Principale mesure souhaitée, la mise en place d'une TVA : "notre ambulance est prescrite comme un médicament. Comme n'importe quel médicament, on devrait y être soumis. Cela nous permettrait de récupérer une somme conséquente", relève Claudie Douchin, vice-présidente de la chambre nationale des services d'ambulance dans le Calvados. "Nous souhaitons la séparation des budgets entre ambulances et taxis pour mieux pouvoir gérer notre budget. Nous sommes équipés de géolocalisation, et nous voulons que l'assurance maladie s'en serve pour arrêter de dire que les ambulanciers sont fraudeurs. Ensuite, nous souhaitons une redéfinition de la garde départementale."

Au sortir d'une rencontre avec les représentants de l'ARS, Claudie Douchin se disait satisfaite :