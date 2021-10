Le tribunal administratif de Caen examine le projet de crématorium à Agneaux

Le Préfet de la Manche a, par arrêté du 18 décembre 2009, autorisé la création prochaine d'un crématorium à Agneaux dans le centre du département de la Manche. Le site retenu, à la périphérie de la ville-préfecture du département de la Manche est la zone du Chemin du Boscq, à l'arrière du Centre Commercial proche de l'Institut thérapeutique de la Tremblaye.

Le dossier alimente depuis plusieurs mois les conversations et les polémiques. Il figurait aussi parmi les enjeux des élections pour le canton de Saint Lô Ouest, les deux candidats en lice ayant fait connaître leur avis sur le sujet.

Des effets psychologiques sur les jeunes !



Le projet est fortement contesté sur place par l'Association de Défense des Habitants d'Agneaux qui a souhaité porter l'affaire devant le Tribunal Administratif de Caen arguant notamment du fait que l'arrêté du Préfet avait été mal rédigé. Les opposants au projet dénonçent aussi la « partialité » du Commissaire Enquêteur et mettent en avant les « effets psychologiques » qu'auront à subir selon eux les jeunes l'Institut thérapeutique à la vue du passage futur des convois mortuaires !

Ce vendredi 25 Mars, le tribunal Administratif de Caen s'est donc penché sur le dossier et le rapporteur public a donné son avis. Il donne raison au Préfet de la Manche et rejette la requête de l'association. Le Rapporteur Public estime ainsi s'agissant de l'arrêté que même s'il est signé par le sous préfet de Cherbourg alors que le projet est prévu à Saint-Lô, il n'en demeure pas moins vrai que le Sous Préfet, aux yeux du rapporteur, avait délégation pour « signer toute décision intéressant le pôle funéraire sur l'ensemble du département de la Manche, quelque soit le lieu d'application de cette décision ». Autrement dit ce n'est pas parce que c'est le sous préfet de Cherbourg qui a signé l'arrêté qu'il n'est pas valable.