Régionales : Sébastien Jumel, tête de liste pour le Front de Gauche

Sébastien Jumel, maire communiste de Dieppe, âgé de 43 ans, s'est déclaré ce mardi 15 septembre tête de liste aux élections régionales pour le Front de Gauche. S'il juge le bilan des majorités socialistes de Haute et de Basse-Normandie "globalement positifs", il leur reproche malgré tout de ne pas plus se démarquer du gouvernement.

"Le danger de la gauche, c'est Valls et Hollande, a affirmé l'actuel maire de Dieppe à nos confrères de l'AFP. "Qu'ils mènent une autre politique et vous verrez que le Front national va baisser."

Sébastien Jumel avait obtenu près de 9% des voix lors du dernier scrutin régional, en Haute-Normandie, en 2010.

Quatrième candidat à gauche

Sur Twitter, l'élu se présente comme le candidat anti-austérité, et "le candidat de la gauche courageuse, écologiste et citoyenne, qui ne renonce pas à la parole donnée" écrit-il. Il veut aussi "unir nos forces, à gauche, pour redonner de l'espoir aux Normands". Trois autres candidats de gauche se sont déjà déclarés : Nicolas Mayer-Rossignol (PS), Yanic Soubien (EELV) et Pascal Le Manach (LO).

#Régionales2015 en #Normandie : je suis le candidat anti-austérité. Mon ennemi, c’est encore et toujours la finance et l'économie virtuelle. — Sébastien Jumel (@sebastienjumel) 15 Septembre 2015

#Régionales2015 en #Normandie : je suis le candidat de ceux qui vivent de leur travail, souffrent et sont en colère, se sentent oubliés. — Sébastien Jumel (@sebastienjumel) 15 Septembre 2015

#Régionales2015 en #Normandie : je suis le candidat qui veut unir nos forces, à gauche, pour redonner l’espoir aux Normands. — Sébastien Jumel (@sebastienjumel) 15 Septembre 2015