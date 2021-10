Le Stade Malherbe attendu contre Montpellier

Malherbe s'est relevé sans soucis de la claque prise contre Lyon fin août (4-0), en allant s'imposer à Troyes (1-3), samedi 12 septembre pour le compte de la cinquième journée. Les Caennais ont prouvé qu'ils avaient le niveau technique et tactique pour pousser à la faute les équipes de bas de tableau. Preuve en est que Patrice Garande dispose d'un groupe plus compétitif que l'an passé, bien que limité en nombre pour l'instant. La bonne intégration sur ce premier match de Ronny Rodelin et l'excellent début de saison de Vincent Bessat sur la ligne offensive, couplé à l'énergie incroyable proposé par Andy Delort, permettent aux Caennais de voir l'avenir sous de bons hospices.

Reste bien sûr à confirmer, notamment contre Montpellier à domicile, samedi 19 septembre (20h). Les joueurs de Rolland Courbis, englués en bas de classement avec un petit match nul en cinq match, sont au plus mal. Aux Caennais d'en profiter pour réaliser une bonne opération sur le plan comptable.

Caen-Montpellier, un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et Tendanceouest.com, samedi 19 septembre à partir de 19h45.