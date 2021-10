Essence et gazole : quand les prix s'envolent...

Ce salarié, qui travaille chaque jour à Saint-Lô et habite Cherbourg, le reconnaît tout de go: "Heureusement que pour faire Cherbourg-Lison, j'utilise le train avec la carte régionale à 100 euros mensuels. Sinon, au niveau budget, ce serait l'enfer..." Effectivement, l'augmentation des tarifs de l'essence est devenue un handicap pour beaucoup. Les époux dont l'un travaille dans une ville et l'autre dans une deuxième commencent à faire grise mine. Avec la hausse des prix des produits pétroliers, le budget des familles se fait beaucoup plus serré.

Le maire de Saint- Lô, François Digard, le répète souvent : "De jeunes couples, par mesure d'économie, font le choix d'acheter un terrain dans une commune de la périphérie et d'y faire construire une maison. C'est une démarche que je peux comprendre, mais quand on voit le rythme auquel le prix de l'essence augmente, la nécessité de posséder deux voitures et l'entretien de celles-ci, il y a peut-être des questions à se poser..." Entre diminution des stocks de pétrole à l'échelle de la planète et crises politiques majeures dans les zones géographiques où s'extrait la précieuse ressource, les cours du pétrole s'enflamment. Le plus contrariant, c'est que les distributeurs ont très peu de possibilité d'atténuer l'envolée des prix et sont obligés de répercuter la hausse pour garder une marge, même infime.

"2010 s'est finie sur une note optimiste"



Catherine Lallemand, employée à la station Total-Macon du rond-point de la Liberté de Saint-Lô, note : "Les gens nous disent que l'essence commence à peser lourd dans leurs budgets, mais pour l'instant, on ne sent pas de baisse de consommation. Et il suffit de regarder l'actualité pour se dire que les prix ne vont pas baisser tout de suite".



Les conséquences de cette hausse globale sont nombreuses. Ainsi, un peu partout en France, des entreprises de transport routier sont mises en redressement judiciaire et parfois en liquidation. Des milliers d'entre elles ont disparu ces dernières années. Aux augmentations du prix de l'essence, s'ajoute le prix élevé des péages. Et l'éco-redevance poids lourd (pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, soit les trois quarts du parc de véhicules français) est une nouveauté, annoncée par le gouvernement, qui fait tousser dans les rangs des professionnels du transport.

Néanmoins, les acteurs importants du secteur font face. Ainsi, François Noyon, patron des transports Noyon (présents à Agneaux, Cherbourg, Caen et Flers), relève que "L'année 2010 s'est terminée sur une note plus optimiste, avec les signes d'une reprise des activités".

Les comparateurs de prix sur Internet peuvent aider les consommateurs à s'y retrouver dans cette jungle des tarifs. Le site Carbu.fr est peut-être le plus complet. Il est facile d'utilisation, gratuit, et régulièrement mis à jour. Les données sont issues des exploitants de stations, d'une vaste communauté de contributeurs et des applications mobiles et iPhone. En quelques clics, le conducteur peut trouver à proximité de chez lui un classement par prix au litre des stations services en fonction du carburant qu'il utilise. Tous les secteurs de la Basse-Normandie sont couverts.



Vidéo / La réaction d'automobilistes bas-normands à la hausse du prix de l'essence.