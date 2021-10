Coutances : une journée pour les jobs d'été samedi

Le Point information jeunesse des Unelles est à l'origine de cette opération à destination de tous les jeunes de 16 à 25 ans, qui se déroulera de 14 h à 17 h.

"L'objectif de cette journée est de donner aux jeunes des pistes pour trouver un job d'été", explique Béatrice Touchais, qui pilote l'opération. "L'objectif est aussi de permettre aux institutions, employeurs et associations de faire connaître leur structure, leur activité et leurs offres de jobs".

De fait, de nombreux partenaires seront présents afin de diffuser un maximum de conseils et d'informations sur les offres d'emplois dans la région. Pôle emploi et la Mission locale proposeront notamment un atelier de rédaction de CV et de lettre de motivation. Deux sociétés d'intérim présenteront le travail temporaire et une première approche des différents jobs qu'elles estiment pouvoir proposer cet été.

L'Association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, le service des sports, la Maison de Pays de Lessay, le groupement d'employeurs autour des métiers de la mer, la gendarmerie, les pompiers, l'association Avril et l'association des commerçants et artisans UCAC seront aussi présents... Le Point Europe du Centre régional d'information jeunesse conseillera les jeunes dans leur démarche de départ à l'étranger. Le Point information jeunesse accueillera et prendra les inscriptions au service "baby sitting".

Pour offrir une alternative aux mineurs, un stand "j'organise mes vacances" leur sera proposé pour qu'ils puissent occuper ces deux longs mois d'été. Nouveauté, le bénévolat et le volontariat y sera présenté par trois associations : "Tri tout solidaire", "Abeille de la solidarité" et "France bénévolat".





Pratique /

Centre des animations des Unelles, de 14 h à 17 h, rue Daniel, Coutances.