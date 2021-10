Thierry Dugeon a quitté I-Télé, il arrive sur France 5.

Dans les prochains mois, TF1, M6 et Canal+ devraient lancer chacun une chaine. Jusqu'ici, le doute planait quant à la gratuité de la chaine du groupe Canal+. L'information a été confirmée, elle le sera. Cette nouvelle chaine arrivera au mois de novembre. Elle sera dans la lignée de Canal+, centrée sur le cinéma, la création originale et présentera aussi des magazines culturels, et quelques événements sportifs.

Thierry Dugeon, le journaliste vedette d'I-télé a quitté la chaine. Vous le retrouverez désormais sur France 5 dans « C'est à vous », le magazine présenté par Alessandra Sublet où il sera en charge de la partie actualités de l'émission.

Glee, cette fiction américaine qui a fait un très gros carton aux états-unis, arrive en France après demain sur M6 et W9. Pour l'occasion, la chaine W9 a mis les moyens pour annoncer l'arrivée de l'évènement. Les animateurs de W9 ont enregistré un clip musical. La vidéo est à découvrir ci-dessous.

Enfin, la sélection télé de l'expresso pour ce soir, c'est la demi-finale de top chef sur M6. Ça commence à 20h45.