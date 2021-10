Rennes (AFP). Transfert: Gourcuff (enfin) à Rennes, un retour, une énigme

Le milieu de terrain international français Yoann Gourcuff a enfin choisi son avenir: ce sera Rennes, sans surprise, mais ce retour dans son club formateur laisse entière la question de ce qu'il pourra lui apporter. C'est une source proche de la direction du club Rouge et Noir qui a mis fin lundi en fin d'après-midi à un long suspens, depuis longtemps éventé: Yoann Gourcuff a signé avec le Stade Rennais. Un contrat d'un an, conformément à ce que l'avocat et conseiller du joueur, Didier Poulmaire, a toujours déclaré. Âgé de 29 ans, le joueur, libre depuis la fin de son contrat avec Lyon, n'est toutefois pas encore totalement apte à reprendre la compétition, a précisé la même source. Il ne serait pas remis d'une fracture de fatigue à un pied, a-t-elle précisé. Il ne devrait d'ailleurs pas être présent mardi au Roazhon Park pour les photos officielles des Rouge et Noir. Le report sine die de sa date de reprise risque toutefois de relancer les interrogations sur sa capacité à retrouver son véritable niveau et sur ce qu'il pourra apporter à Rennes. Ancien très grand espoir du football français, qui a très tôt vu en lui le successeur de Zinédine Zidane, Yoann Gourcuff sort de 5 saisons très difficiles à Lyon, où il avait été transféré pour un montant record de 22 millions d'euros plus 4,5 millions de primes. Très souvent blessé, il n'a jamais joué plus de 20 matches de Ligue 1 par saison avec l'OL, à l'exception de la première (2010/2011). Cet été, il a été approché par plusieurs clubs français, dont Bordeaux, avec qui il avait été champion en 2008/2009 et désigné meilleur joueur de Ligue 1, mais aussi Montpellier ou Guingamp. Très vite son club formateur, où il est arrivé à l'âge de 14 ans et a signé pro à 17, a tenu la corde. Il faut dire que le président René Ruello, grand ami de Christian Gourcuff, le père de Yoann et actuel sélectionneur de l'Algérie, avait mis un point d'honneur à faire revenir au bercail le meneur de jeu. Pour le Stade Rennais, qui pointe à la deuxième place de Ligue 1 après 5 journées, à un point du leader parisien, la signature de Gourcuff - un joueur que le club breton poursuit depuis plusieurs années de ses assiduités - est un pari sportif, mais d'ores et déjà un sacré coup de boost en termes d'image. Un joueur de ce niveau - même théorique -, breton qui plus est, voilà qui devrait électriser un club qui cherche à sortir de la monotonie et d'un sentiment constant de demi-échec depuis quelques saisons. Sur le terrain, il est indéniable qu'il peut apporter la petite touche de créativité et de justesse technique offensive qui manque encore aux Rouge et Noir pour viser plus haut en championnat. Même s'il se défend d'en avoir changé dans l'optique de son arrivée, le nouveau système mis en place par l'entraîneur Philippe Montanier qui oscille entre le 3-4-3 et le 3-5-2, semble conçu pour en laisser les clés à un jouer de sa trempe. Évidemment, les hypothèques pesant sur ce scénario idéal, sont bien réelles, à commencer par son état de forme actuel. Gourcuff s'est préparé tout seul ces dernières semaines mais il semble encore loin de l'entraînement, sans même parler de la compétition. Pierre Mankowski, sélectionneur des Espoirs et qui l'a côtoyé comme adjoint de Raymond Domenech au Mondial-2010 en Afrique du Sud, y croit. "Pour lui, l'important, c'est de jouer, c'est de se sentir bien dans son corps, dans sa nouvelle équipe. A partir de là, Yoann Gourcuff est capable d'être très très brillant", a-t-il assuré à l'AFP.

