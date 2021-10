Coups de bouteilles en verre : prison ferme pour l'agresseur

Il est environ 22h, jeudi 10 septembre, lorsqu'un Cherbourgeois de 42 ans, passablement alcoolisé, aperçoit un homme qu'il n'apprécie pas, en compagnie d'une femme. Le couple est installé dans une voiture, près de la plage verte de Cherbourg.

L'homme les insulte avant de plonger sa main dans une poubelle et d'y trouver des bouteilles en verre, vides, qu'il lance sur ses victimes. Deux retombent sur la voiture, la troisième frappe la femme au visage, ce qui lui vaudra une ITT d'une journée.

10 litres d'alcool par jour

Entendu en comparution immédiate ce jeudi, l'homme a expliqué qu'il était accro à l'alcool, au point de boire une dizaine de litres par jour. Lors de l'agression, il avait d'ailleurs 2,30 grammes d'alcool par litre de sang. Bien connu des services de police, il était sorti de prison en août dernier, et sous le coup d'un précédent sursis de 2 mois.

Le tribunal l'a condamné à un an de prison dont six mois ferme. A cela s'ajoute deux mois de son précédent sursis. Il est donc maintenu en détention pour 8 mois, avec obligation de soins et de travail.

Avec Fabrice Cuidet