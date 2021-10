La Nintendo 3DS est disponible

Les joueurs français découvrent la Nintendo 3DS c'est la première console capable d'afficher un rendu en relief sans lunettes, la 3DS avec un catalogue de 15 jeux. Elle est disponible en deux coloris, Noir cosmos et Bleu lagon au prix de 249 euros.



Du côté des jeux on retrouve plusieurs grands noms Nintendogs, Les Sims 3, PES, LEGO Star Wars, Tom Clancy ou Rayman. Les deux mascottes Mario et Link ne participeront pas au démarrage mais Nintendo assure leur arrivée courant 2011.



D'une puissance graphique supérieure aux précédentes DS, la dernière-née de Nintendo dispose d'un curseur 3D sur sa droite permettant aux joueurs de régler l'intensité du relief. Un pad de commande circulaire pour davantage de précision dans les mouvements a été ajouté sur la gauche au dessus de la croix directionnelle.



La console de poche intégre par ailleurs un port de carte SD d'une capacité de stockage de 2 Go et disposera deux capteurs photos capables de prendre des photos et des vidéos en relief. La 3DS permet également de nombreux échanges communautaires dont le Streetpass qui offre une connexion sans fil entre les machines et des échanges de données entre joueurs, et le Spotpass. Cette dernière option, active à partir de mai prochain permet une connexion Wi-Fi pour se rendre sur Internet et assister à des rencontres sportives grâce à un accord signé avec Eurosport.



Liste de jeux disponibles dès le 25 mars :



Pilotwings Resort (Nintendo)

Nintendogs + cats Golden Retriever & New Friends (Nintendo)

Nintendogs + cats French Bulldog & New Friends (Nintendo)

Nintendogs + cats Toy Poodle & New Friends (Nintendo)

Super Street Fighter IV 3D Edition (Capcom / distribué par Nintendo)

The Sims 3 (Electronic Arts)

PES 2011 3D - Pro Evolution Soccer (Konami Digital Entertainment)

LEGO Star Wars III The Clone Wars (LucasArts)

Ridge Racer 3D (Namco Bandai)

Super Monkey Ball 3D (SEGA)

Samurai Warriors : Chronicles (Tecmo Koei)

Asphalt 3D (Ubisoft)

Tom Clancy's Ghost Recon Shadow Wars (Ubisoft)

Tom Clancy's Splinter Cell 3D (Ubisoft)

Rayman 3D (Ubisoft)



