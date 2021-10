Al-Aber (Yémen) (AFP). Yémen: vaste offensive des forces loyalistes dans le centre

Les forces yéménites pro-gouvernementales, appuyées par la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite, ont lancé dimanche une "vaste" offensive contre des positions rebelles dans la province de Marib (centre), a indiqué une source militaire. "Cette offensive est la plus vaste et la plus puissante depuis le début (en août) de notre opération militaire dans la province de Marib", à l'est de la capitale Sanaa, encore aux mains des rebelles chiites Houthis, a déclaré à l'AFP cette source militaire.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire