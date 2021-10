Munich (Allemagne) (AFP). Réfugiés: Munich à la limite de ses capacités d'accueil, selon la police

La ville de Munich en Allemagne est arrivée "à l'extrême limite" de ses capacités d'accueil de réfugiés après l'arrivée pour la seule journée de samedi de 12.200 d'entre eux, soit presque un record, a indiqué dimanche la police locale. "Compte tenu des chiffres enregistrés hier (samedi) il est tout à fait clair que sommes arrivés à l'extrême limite de nos capacités" pour prendre en charge les demandeurs d'asile qui affluent depuis les Balkans via la Hongrie puis l'Autriche, a déclaré un porte-parole de la direction de la police munichoise. Au cours de la journée de samedi quelque 12.200 arrivées de réfugiés ont été enregistrées, a-t-il précisé. Ce chiffre est proche à la fois d'une première estimation de "jusqu'à 13.000" pour la journée complète donnée la veille par les autorités locales et du record en l'espace de 24 heures enregistré à Munich le 6 septembre après que le gouvernement allemand a décidé d'ouvrir en grand les portes du pays aux réfugiés fuyant guerres et persécutions, en particulier en Syrie. Le flux d'arrivée semblait s'être un peu ralenti aux premières heures de dimanche puisque vers 10H00 (08H00 GMT) la police avait dénombré "quelques centaines" d'arrivées, selon le porte-parole. Mais la situation pourrait évoluer. "L'objectif aujourd'hui sera de continuer à transporter le plus grand nombre possible" de réfugiés vers des centres dans le reste du pays "afin de faire de la place (à Munich) pour les nouveaux arrivants", a-t-il précisé. Durant la nuit de samedi à dimanche quelques dizaines de demandeurs d'asile ont dû dormir dehors à même le sol sur des matelas isotherme et avec des couvertures, faute de place dans les centres, selon la radio-télévision publique bavaroise BR. C'est toutefois moins que ce qu'avaient redouté les autorités initialement: elles craignaient que plusieurs centaines d'entre eux ne doivent en passer par là. Selon la chaîne, sur son site internet, Munich "est passée très près d'une catastrophe Oumanitaire". Faute de place dans la ville les autorités locales envisagent de réquisitionner le stade olympique de la métropole, où ont eu lieu les JO d'été de 1972, pour des hébergements.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire