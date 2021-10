Munich (Allemagne) (AFP). Le flot de migrants se poursuit vers l'Allemagne, pro et antimigrants battent le pavé

Les migrants continuent d'affluer en Allemagne via Munich (sud), alors que des dizaines de milliers de manifestants ont battu samedi le pavé en Europe, en faveur des réfugiés à Londres, Copenhague ou Madrid, et contre leur arrivée à Varsovie ou Prague. Quelque 9.000 réfugiés sont arrivés samedi en début de soirée à Munich, selon les autorités locales, qui s'attendaient à en accueillir "jusqu'à 13.000" d'ici la fin de la journée. Le point d'entrée dans "l'Eldorado allemand" est en voie d'égaler le record établi dimanche dernier, suscitant l'inquiétude des autorités débordées qui alertent sur le manque de capacités d'accueil. Derrière des banderoles "Ouvrez les frontières" ou "la vie des réfugiés compte", des dizaines de milliers de personnes ont réclamé à Londres au gouvernement de David Cameron une politique d'accueil plus généreuse pour les réfugiés. Le premier geste du tout nouveau leader du parti travailliste Jeremy Corbyn, élu samedi matin, a été de se joindre à la manifestation après avoir appelé le gouvernement à plus de "compassion". Sous la pression, M. Cameron vient d'annoncer l'accueil sur cinq ans de 20.000 réfugiés syriens fuyant la guerre qui ravage leur pays. Dusan Petkovic, un des manifestants londoniens, a jugé ce chiffre "pathétique". Au Danemark, dont les autorités cherchent à bloquer le flux de migrants, 30.000 personnes ont défilé à Copenhague, et des centaines d'autres dans plusieurs villes du pays. Ils étaient plusieurs milliers à Madrid, un millier à Stockholm, autant à Helsinki et à Lisbonne. En France, le président François Hollande s'est rendu dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile syriens près de Paris. Le gouvernement français s'est engagé à accueillir 24.000 réfugiés d'ici l'an prochain, et le ministre de l'Intérieur a réuni 700 maires disposés à les recevoir. Mais les appels à manifester n'ont suscité qu'une faible mobilisation: le principal rassemblement a réuni quelque 700 personnes à Nice (sud-est), davantage qu'à Paris et Lyon (centre). - Prière à la Vierge - Le ton change de l'autre côté de l'ex-rideau de fer: A Varsovie, plusieurs milliers de personnes (10.000 selon les organisateurs) arboraient des banderoles "L'islam, c'est la mort de l'Europe". "Nous sommes là pour que () la décision d'accueillir les musulmans soit abandonnée", a lancé un des organisateurs à la foule, qui a fait une prière à la Vierge Marie. Varsovie a accepté d'accueillir 2.000 réfugiés mais refuse la logique des quotas prônée par Bruxelles. D'autres manifestations du même type, réunissant des centaines de participants, ont eu lieu à Bratislava et Prague, où les orateurs ont appelé le gouvernement à quitter l'UE. En Allemagne, championne de l'accueil des réfugiés avec 450.000 nouveaux entrants enregistrés depuis le début de l'année, la mobilisation populaire était clairement en baisse, comme à Berlin où quelques centaines de personnes seulement ont manifesté pour un meilleur accueil des réfugiés en Europe. Un conseil extraordinaire des ministres de l'Intérieur de l'UE se tiendra lundi à Bruxelles pour tenter d'aplanir les divisions béantes entre pays membres. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, chef de file de la ligne dure sur ce dossier, a réclamé un plan d'aide européen de 3 milliards d'euros aux pays voisins de la Syrie, Turquie, Liban et Jordanie, qui hébergent à eux seuls quatre millions de réfugiés. La Hongrie, qui a recensé plus de 180.000 migrants passant ses frontières, espère bloquer leur passage dès le 15 septembre, grâce à une double clôture de fils de fer barbelés à la frontière serbe. - "Cynisme" -

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire