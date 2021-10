Londres (AFP). Crise des migrants: des milliers d'Européens mobilisés pour plus de générosité

De Londres à Copenhague, des dizaines de milliers d'Européens sont déscendus samedi dans la rue pour réclamer plus de générosité à l'égard des réfugiés qui affluent dans l'UE, tandis que des pays comme la Hongrie réclament une action résolue pour endiguer les départs de Syrie. A Londres, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté pour réclamer au gouvernement conservateur de David Cameron une politique d'accueil plus généreuse pour les réfugiés qui cherchent asile en Europe en traversant la Méditerranée, les Balkans et l'Europe centrale. Le "premier geste" du tout nouveau leader du parti travailliste Jeremy Corbyn, élu dans la matinée, a été de se joindre à la manifestation, au son des tambours, après avoir appelé le gouvernement à plus de "compassion". Sous la pression, M. Cameron a pourtant récemment annoncé l'accueil de 20.000 réfugiés syriens supplémentaires sur cinq ans. Mais pour Dusan Petkovic, un des manifestants londoniens interrogé par l'AFP, ce chiffre est "pathétique". Au Danemark, 30.000 personnes ont défilé à Copenhague, et quelques centaines dans d'autres villes d'un pays qui s'est engagé dans un durcissement de sa législation sur l'immigration. Cette semaine, le pays a momentanément bloqué son trafic ferroviaire pour empêcher le passage des migrants. En France, le gouvernement, qui s?est engagé à accueillir 24.000 réfugiés d'ici l'an prochain, a annoncé la création de nouvelles places d?hébergement, dont le nombre exact sera dévoilé mercredi par le Premier ministre Manuel Valls. - L'intégration par les langues - Paris a aussi annoncé un renforcement de la "contribution" française aux organismes des Nations unies qui s'occupent des millions de réfugiés dans les pays voisins de la Syrie. En Allemagne, devenue championne de l'accueil des réfugiés avec 450.000 nouveaux entrants enregistrés depuis le début de l'année, une manifestation à la bougie était attendue en soirée à Berlin. Sur la seule journée de samedi "au moins 10.000" réfugiés étaient attendus à la gare de Munich, selon les autorités régionales. La chancelière Angela Merkel a appelé en particulier les femmes réfugiées à apprendre l'allemand et à ne pas rester isolées dans leur communauté d'origine pour favoriser leur intégration. A l'avant-veille d'un conseil extraordinaire des ministres de l'Intérieur de l'UE sur la crise migratoire, qui tentera de résorber les divisions béantes entre les pays de l'Union, Mme Merkel a aussi appelé la Grèce à mieux protéger les frontières extérieures de l'Union européenne et réclamé un dialogue avec la Turquie par où transitent nombre de migrants. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, chef de file de la ligne dure contre les migrants, s'est prononcé en faveur d'un plan d'aide européen de 3 milliards d'euros aux pays voisins de la Syrie, Turquie, Liban, Jordanie, qui hébergent à eux seuls quatre millions de réfugiés, pour tenter de résoudre la crise. La Hongrie, qui a recensé plus de 180.000 migrants passant ses frontières, espère bloquer le passage des réfugiés dès le 15 septembre, grâce à une double clôture de fils de fer barbelés à la frontière serbe. - Cynisme - "S'il faut plus d'argent nous augmenterons l'aide, jusqu'à ce que le flux de réfugiés se tarisse" a dit M. Orban au quotidien allemand Bild. Selon lui, "les migrants ne viennent pas de zones de guerre, mais de camps" situés dans les pays frontaliers où ils étaient "en sécurité".

