Le radical Jeremy Corbyn, élu haut la main samedi à la tête du Labour, le principal parti d'opposition britannique, a plaidé samedi pour une "société meilleure et juste". La campagne pour les primaires "a montré que notre parti et notre mouvement, passionné, démocrate, divers, était uni et résolument déterminé dans notre quête pour une société meilleure et juste pour tous", a déclaré à Londres M. Corbyn, 66 ans, après son élection.

