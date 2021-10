Objets trouvés à Caen : toujours le même casse-tête

Internet n’est alors guère d’une assistance précieuse. En cherchant dans Google “objets, perdus, caen”, plusieurs sites apparaissent dont Locanto.fr et Perdus.fr dont le contenu est d’une pauvreté affligeante en termes de contenu.

Direction la mairie de Caen qui n’est guère plus efficiente. Depuis 1995 et la loi “Pasqua”, l’autorité municipale devrait assurer la gestion des objets trouvés. Or à Caen, les employés municipaux renvoient toutes les requêtes vers la Police nationale. Chez Twisto, les objets récupérés dits “de valeur” sont conservés un an, contre quatre mois pour les autres. Tous sont récupérables à son siège, rue de Geôle. A condition bien entendu que personne ne soit parti avec.

Quant à ceux qui pensent que la personne qui a trouvé un objet dans un espace public en devient automatiquement propriétaire, ils ont tout faux. Ils doivent attendre l’expiration d’un délai de trente ans !

Pratique - Twisto : 02 31 15 55 55. SNCF : 02 31 34 10 86. Police nationale : 02 31 29 22 22.