Weekend de galères pour les usagers de la SNCF en Basse-Normandie

Interruption du trafic entre Evreux et Mantes-la-Jolie





Conséquences pour les clients





Paris-Granville et Caen-Rennes également touchées







Conséquences pour les usagers de Basse-Normandie





Un dispositif d'information pour les usagers discutable





Trains supprimés, transbordements par cars... le weekend s'annonce difficile pour les voyageurs de la SNCF en Basse-Normandie. Des travaux perturberont en effet le trafic habituel entre Paris et la Basse-Normandie ainsi que le trafic interrégional.Réseau ferré de France commence vendredi 25 mars à 21 h 50 un chantier de renouvellement de la voie entre Bueil et Evreux jusqu'au lundi 28 mars à 5h40. Ce chantier consiste à remplacer traverses, ballast et rail sur 2 000 mètres de voie. La circulation des trains entre Mantes et Evreux est interrompue pendant toute la durée des travaux.Les usagers des trains Cherbourg-Caen-Paris, Dives-Cabourg-Trouville/Deauville-Paris et Serquigny-Evreux-Paris sont susceptibles de voir leur temps de parcours allongé jusqu'à une heure. Dans le sens province-Paris, le transbordement autocars sera effectué d'Evreux à Mantes, puis par train Intercités ou Transiliens vers Paris. Dans le sens Paris-province, le transbordement sera effectué de Mantes la Jolie à Evreux puis par Intercités vers Caen et Cherbourg.Les travaux de mise en service du poste d'aiguillage à commande informatisée de Folligny (Manche), conduisent à l'interruption des lignes Granville-Paris et Caen-Rennes samedi 26 et dimanche 27 mars.Les clients de la relation Paris-Granville seront acheminés par autocars entre Argentan et Granville et certains horaires ont été modifiés. Les clients de la relation Bagnoles de l'Orne-Briouze-Paris verront leur correspondance à Briouze reportée à Argentan.Les clients de la relation Caen-Saint-Lô-Coutances-Granville-Rennes verront une partie de leur trajet effectué en autocar entre Lison et Rennes et entre Lison et Coutances. Certains horaires ont également été modifiés.La SNCF a le goût de la formule et s'excuse par avance de la gêne occasionnée. Elle précise que les usagers pourront se renseigner sur des affiches placées en gare ou sur le site Internet : www.ter-sncf.com . Malgré l'importance de la gêne occasionnée pour les voyageurs en Basse-Normandie elle ne propose pas de numéro vert d'informations gratuites et préfère renvoyer vers les numéros payants 15 centimes d'euro la minute. En outre on peut se poser la question de l'utilité de ces numéros payants. En effet Aléorégion, le numéro pour la Haute-Normandie ne sera pas disponible le dimanche matin et celui des Ter de Basse-Normandie ne fonctionne pas le weekend. La SNCF assure déployer des hôtes et hôtesses sur certains points chauds comme Evreux pour informer et guider les voyageurs. Pas de quoi redorer l'image de la SNCF écornée par des retards à répétitions ou des problèmes de surbooking notamment sur la ligne Paris-Cherbourg.Aléorégion pour la Haute-Normandie : 0 825 000 276, du lundi au vendredi de 7h à 20h, le dimanche de 14h à 20h.Contact TER pour la Basse-Normandie : 0 825 00 33 00, du lundi au vendredi de 7h à 20h.Les affiches de modifications des trains dans le sens Bagnole-de l'Orne / paris, Caen / Paris, Cherbourg / Paris, Caen / Rennes, Dives / Paris et Granville / Paris