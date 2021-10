Harcèlement au collège : un adolescent de 15 ans interpellé

Un adolescent d' une quinzaine d'années est suspecté d'insultes quotidiennes et incitation au suicide à l'encontre d'une jeune fille lors de la dernière année scolaire 2014-2015.

Si le mis en cause a nié les faits repprochés, la police de Cherbourg a pu entendre plusieurs enseignants et élèves du collège et des établissements scolaires fréquentés par le suspect confirmant ses problèmes de comportement.

L’adolescent sera convoqué pour ces faits devant le juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Cherbourg en octobre prochain pour une mise en examen.