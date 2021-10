Déville-lès-Rouen : joyeuse Saint-Siméon !

Entrée dans l'histoire depuis les années 30, cette fête patronale est inspirée par une légende locale : St Siméon aurait guéri grâce à une eau consacrée des maladies de peau.

Chaque année, cette fête, aujourd'hui complètement dégagée de ses origines religieuses, donne l'occasion aux Dévillois de se retrouver autour d'animations variées le temps d'un week-end. Les multiples associations de la ville sont sollicitées et viennent animer de nombreux stands d'exposition, de jeux et proposent de nombreux concerts. Si le point fort de cette rencontre reste la déambulation musicale du dimanche et le feu d'artifice du samedi, la St Siméon reste une fête populaire familiale où chacun trouvera son compte entre concours de dessin, sculpture de ballons, exposition de véhicules anciens, fête foraine ou structures gonflables.

Pratique. Samedi 12 et dimanche 13 septembre. Déville-lès-Rouen. Gratuit. www.deville-les-rouen.fr