Cantonales - CAEN III : un canton sans suspense ?

Sonia de la Provôté, avec Luc Duncombe sur Caen I, a sauvé l'honneur de la droite à l'issue du premier tour des élections cantonales à Caen, dimanche 20 mars. Mais la suite s'annonce bien plus compliquée pour elle, les reports de votes à gauche sur la candidature de son adversaire, Jean Notari (Parti socialiste) ne lui donnant pas l'avantage. Reste à savoir si certins abstentionistes peuvent inverser la tendance en se déplassant aux urnes dimanches.

Le conseiller général sortant Jean Notari, devancé de peu au cours de ce premier tour par Sonia de la Provôté, s’est réjoui de la "poussée de la gauche" et d’une certaine "désaffection de la droite", et s’est montré très optimiste quant au renouvellement de son mandat. Thomas Mazière (Europe écologie-Les Verts), lui aussi candidat sur Caen III au premier tour, a souligné "une grande progression de la politique écologiste", et les candidats du Parti communiste et de la Fédération pour une alternative sociale et écologique ont appelé tous deux à "battre l’UMP".

Concernés : les quartiers caennais du Jardin des Plantes, du Chemin Vert et une partie de ceux de Beaulieu et de La Maladrerie.

Résultats du 1er tour des cantonales sur Caen III

Sonia de la Provôté 30,99 %

Jean Notari 29,96 %

Nicolas Joyau 14,54 %

Thomas Mazière 14,27 %

Hervé Laporte 4,49 %

Lucie Hébert 4,01 %

Etienne Adam 2,15 %

> Vidéo : extraits du débat sur Caen III, le soir du premier tour des cantonales, dimanche 20 mars.