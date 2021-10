Toronto (Canada) (AFP). Le Festival de Toronto lancé par Naomi Watts et Jake Gyllenhaal

Des stars hollywoodiennes et un réalisateur canadien pour lancer sa 40e édition: le Festival du film de Toronto, passage obligé avant les Oscars, s'est ouvert jeudi avec "Demolition" de Jean-Marc Vallée, ou la dérive d'un homme après un deuil, avec Jake Gyllenhaal et Naomi Watts. Présenté en avant-première mondiale, ce film du réalisateur de "Dallas Buyers Club" raconte l'histoire de Davis Mitchell, joué par l'Américain Jake Gyllenhaal ("Brokeback Mountain", "Prisoners"). Brillant cadre dans une banque d'investissement, il est pris dans la tourmente après la mort de sa femme. Il va être amené peu à peu à la guérison après une rencontre impromptue avec une femme (Naomi Watts). "Avec ce film, que j'ai aimé et dont je suis fier, c'est que ce n'est pas seulement la recherche d'un personnage, ça a aussi été parfois celle d'un acteur", a déclaré Jake Gyllenhaal en arrivant sur le tapis rouge. "J'ai aussi aimé le fait que la douleur soit représentée d'une façon très différente de ce que les films ont tendance à montrer d'habitude", a ajouté le comédien de 34 ans, vêtu d'un costume sombre, aux côtés de Naomi Watts en robe Balmain à froufrous. "Jake était la bonne personne pour ce film", a souligné de son côté Jean-Marc Vallée, pour qui l'acteur est "très spontané" et "toujours intéressant". Habitué de Toronto, où il a été révélé en 2006 avec "Crazy", et où il a présenté l'an dernier "Wild" avec Reese Witherspoon, Jean-Marc Vallée explore dans ses films les thèmes de l'errance physique ou émotionnelle et de la rédemption. C'était le cas notamment dans "Dallas Buyers Club", qui a valu à Matthew McConaughey l'Oscar du meilleur acteur en 2014 pour son interprétation d'un cowboy atteint du sida, et à Jared Leto celui du meilleur second rôle. Naomi Watts défendra pendant le festival un autre film, "About Ray", sur le combat d'une jeune adolescente pour devenir un homme, avec aussi Susan Sarandon et Elle Fanning. - De Matt Damon à Julianne Moore - De nombreux acteurs fouleront le tapis rouge du festival, rêvant peut-être déjà d'Oscars. Parmi eux, Matt Damon et Jessica Chastain seront là vendredi pour "The Martian", le nouveau film très attendu de Ridley Scott, qui retrace la survie d'un astronaute piégé sur Mars après une évacuation d'urgence l'ayant laissé pour mort. Couronnée cette année par un Oscar dans "Still Alice", Julianne Moore présentera "Freeheld", où elle interprète une policière atteinte d'un cancer et cherchant à faire reconnaître des droits à sa partenaire (Ellen Page). Elle sera aussi à l'affiche de "Maggie's Plan" de Rebecca Miller. Quelque 400 films de 71 pays seront projetés au total pendant les dix jours du Festival. Sans compétition officielle mais doté d'un prix du public, le Festival de Toronto, considéré comme un excellent baromètre avant la saison des Oscars, voit régulièrement ses films phares récompensés par la suite. Prix du public il y a deux ans, "12 Years a Slave" de Steve McQueen avait ainsi remporté trois Oscars, dont celui du meilleur film. Le festival attire aussi distributeurs et réalisateurs du monde entier, qui cherchent à séduire le marché américain. La France est bien représentée cette année, avec 44 films en sélection. Parmi eux, le dernier opus de Jacques Audiard "Dheepan", Palme d'or à Cannes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire