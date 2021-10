Montpellier (AFP). Euro de basket: les Bleus restent invaincus sans vraiment convaincre

Les basketteurs français ont lutté pour vaincre la Russie (74-67), déjà éliminée, dans un match toutefois sans enjeu, mercredi lors de l'avant-dernière journée du premier tour de l'Euro-2015 à Montpellier. Ce quatrième succès des Bleus, toujours invaincus, n'a aucune conséquence en vue de la première place puisqu'il leur faudra de toute façon battre Israël jeudi (21h00) pour atteindre leur objectif. Les champions d'Europe en titre seraient bien inspirés de remporter ce match qui devrait leur permettre d'éviter l'Espagne en huitièmes de finale et d'affronter un adversaire un peu moins coriace (Turquie ou Allemagne). Il leur faudra peut-être montrer un autre visage que contre la Russie qui, malgré ses trois premières défaites et de nombreux joueurs absents (Viktor Khryapa, Timofey Mozgov, Alexey Shved), leur a posé des problèmes. La sélection slave est pourtant loin du niveau qui lui avait permis de dominer le continent en 2007 et de décrocher la médaille de bronze au jeux Olympiques il y a trois ans. Et elle avait cruellement souffert en préparation, le 9 août à Villeurbanne, contre les Bleus qui avaient réalisé une démonstration (93-55). Mais Tony Parker et sa troupe ont débuté ce match, presque amical, sur la pédale de frein. Une passe ratée de "TP" vers Boris Diaw et deux lancers francs manqués par Rudy Gobert ont donné confiance aux Russes, décomplexés et adroits à trois points (4/7 en dix minutes). Ils ont pris le large grâce à deux bombes de Vitaly Fridzon (8-17), auteur de 11 points dans le premier quart-temps (20 au total). L'écart est même monté à treize longueurs dans deuxième quart (18-31) sur une flèche de Semen Antonov. Peu à peu, les Français ont refait surface sous l'impulsion de Mickaël Gelabale en réussite au relais de Nicolas Batum, toujours en panne d'adresse (1/5 en près de 12 minutes). Rudy Gobert a fait parler sa férocité défensive, avec trois interceptions et un contre. Et malgré les approximations d'Evan Fournier (deux pertes de balle en 8 minutes), les Français ont réalisé une série (16-5) qui leur a permis de revenir quasiment à hauteur à la mi-temps (34-36). - Sûrs de rien - Au retour des vestiaires, les Bleus ont réussi à repasser devant puis à creuser un léger écart grâce à Batum, qui retrouvait un peu d'adresse (42-38). Les Russes ne lâchaient pas pour autant le morceau. Et il a fallu que Tony Parker, auteur d'un "air ball" quelques minutes plus tôt, prenne les choses en mains. Le meneur des Spurs de San Antonio a trouvé la faille derrière l'arc avant de percer la défense russe pour remettre les siens devant (53-52). Le public se réveillait un peu et des "Allez les Bleus" retentissaient dans l'Arena de Pérols pour pousser des Français sûrs de rien avant le dernier acte. Soucieux de garder de l'énergie pour le duel de jeudi, le sélectionneur Vincent Collet a préféré donner du temps de jeu à ses remplaçants et faire souffler Parker. A cinq minutes de la fin, les Bleus avaient toujours du retard, à la suite d'un panier primé de Nikita Kurbanov (64-58). Mais Charles Kahudi, l'homme de l'ombre en défense, lui répondait et montrait ainsi ses progrès au tir (64-60). Joffrey Lauvergne et Nando de Colo ont poursuivi la série tricolore (10-0) pour remettre leur clan devant (68-64) à moins de deux minutes de la fin. Le match s'est alors animé et le public a rugi de plaisir devant un "alley oop" de Rudy Gobert (74-67).

