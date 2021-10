Carnet de notes dans une main, stylo dans l’autre, tous observaient l’état du bâtiment, inauguré il y a maintenant quatorze ans, en 1997. Depuis, diverses malfaçons sont apparues et le ministère de la Justice a fait jouer sa garantie décennale. Le palais de justice Gambetta est le siège de la Cour d’appel de Caen et abrite aussi la Cour d’assises, le Conseil des prud’hommes et le Tribunal du commerce.

