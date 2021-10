Dimanche, participez à la fête des voies vertes à Caen, Bayeux et Thury-Harcourt

La fête des voies vertes sera célébrée simultanément à Caen, Bayeux et Thury-Harcourt. En co-organisation avec ces trois villes, des circuits et trois grands pique-niques seront l’occasion de se rassembler et de partager un moment convivial.

A vélo, à roller ou à pied, en famille ou entre amis, passez une après midi balade et détente à travers les chemins parsemés d'animations et de rassemblements.

Christine Dejou, Directrice de la communication du conseil général du Calvados vous explique tout sur Tendance Ouest.

Retrouvez toutes les informations et le programme sur le site SO14.fr