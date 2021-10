Strasbourg (AFP). Juncker réclame l'accueil de 160.000 réfugiés et plus d'union des Européens

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a exhorté mercredi les Etats de l'UE à se répartir d'urgence l'accueil de 160.000 réfugiés, plaidant pour que le Vieux continent fasse preuve de davantage "d'union". "C'est 160.000 (personnes) que les Européens doivent prendre dans leurs bras () Ceci doit être fait de façon obligatoire", a déclaré M. Juncker, dans son premier discours sur l'état de l'Union, destiné à faire le bilan d'une année de mandat d'une Commission "plus politique" devant les eurodéputés à Strasbourg, mais dominé par la pire crise migratoire en Europe depuis 1945. Face aux polémiques, M. Juncker a insisté pour écarter toute distinction entre les réfugiés: "Il n'y a pas de religion, de croyance, de philosophie quand il s'agit de réfugiés", a plaidé le dirigeant européen, qui a alterné le maniement du français, de l'anglais et de l'allemand pour s'adresser au Parlement européen. "Les chiffres sont impressionnants", a reconnu M. Juncker, rappelant que près de 500.000 réfugiés avaient frappé aux portes de l'UE depuis le début de l'année. "Mais ce n'est pas l'heure d'avoir peur", c'est "l'heure d'actions audacieuses et déterminées", a-t-il lancé. M. Juncker a appelé les ministres européens de l'Intérieur qui se réunissent à Bruxelles le 14 septembre à "se mettre d'accord". Le chiffre de "160.000" réfugiés correspond à l'addition d'un précédent projet de répartition de 40.000 réfugiés arrivés sur le sol européen et d'une nouvelle proposition d'urgence d'accueillir 120.000 personnes se trouvant actuellement en Italie, en Grèce et en Hongrie. - Mécanisme permanent - Mercredi, les eurodéputés ont donné leur aval au mécanisme d'accueil des 40.000 réfugiés --en réalité les Etats membres de l'UE se sont péniblement accordés sur le chiffre de 32.200 en juillet--, ce qui ouvre la voie à son adoption formelle lundi par les ministres de l'Intérieur. "Cela veut dire qu'on aura l'instrument juridique pour commencer concrètement sur le terrain la relocalisation" de ces personnes dans les prochaines semaines, a expliqué une porte-parole de la présidence luxembourgeoise de l'UE à l'AFP. Au-delà de la répartition de ces réfugiés, M. Juncker a insisté pour que l'UE mette en place "un mécanisme permanent () qui nous permettra de faire face plus rapidement à l'avenir" et d'éviter de laborieux marchandages entre Etats. Alors que les critiques se multiplient à l'égard des accords de Schengen qui régissent la libre circulation en Europe, le président de la Commission a assuré que ce pilier de l'UE ne serait pas remis en cause sous son mandat. Il a par ailleurs souhaité, s'attirant les critiques des europhobes, que "les migrants puissent travailler dès lors qu'ils arrivent sur le territoire de l'UE" et que cette dernière mette en place rapidement "des voies légales" pour l'immigration. "Venir proposer que des clandestins puissent avoir un accès à un emploi dans un pays par exemple comme la France qui déjà 7 millions de chômeurs, c'est un crachat au visage des chômeurs français", s'est indignée la députée européenne d'extrême droite Marine Le Pen. Le président de la Commission a ensuite passé en revue tous les grands défis d'une Union européenne "où nous manquons d'Europe et (où) nous manquons d'union". Il a estimé "nécessaire que la représentation internationale de la zone euro soit améliorée", jugeant que l'Europe ne devait pas se présenter au FMI "comme un poulailler". Evoquant le cas de la Grèce, à dix jours d'élections cruciales, M. Juncker a dit attendre de ses dirigeants "qu'ils tiennent parole et respectent l'accord (avec les créanciers) quel que soit le gouvernement". Enfin, se tournant vers l'est, le chef de l'exécutif européen a fermement rappelé mercredi que "la sécurité et les frontières" des Etats de l'UE étaient "inviolables", mettant en garde la Russie, dont les agissements en Ukraine inquiètent les pays de l'est de l'Europe.

