Paris (AFP). PSG: un million d'euros pour les réfugiés

Le Paris SG, via sa fondation caritative, va verser un million d'euros à deux associations venant en aide aux réfugiés, a annoncé le club triple champion de France en titre, mercredi dans un communiqué. "La Fondation s'engage sur le long terme aux côtés du Secours populaire français et de l'UNHCR afin de mener des projets de solidarité concrets en France et à l'international, écrit le club. La Fondation reversera à ces organisations 1 million d'euros prélevés sur les revenus du club". "Une personne de la Fondation Paris Saint-Germain sera dédiée au suivi et à l'évaluation des opérations menées conjointement avec ces deux organisations", précise le communiqué. De nombreux acteurs du football européen (clubs, fédérations, joueurs) se mobilisent depuis la semaine dernière pour venir en aide aux réfugiés qui affluent en Europe.

