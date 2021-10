Fête de L’Alpine à Dieppe : la légende rugit à nouveau

Les passionnés d’Alpine vivent une période particulièrement excitante. Entre les 60 ans de la marque légendaire fêtés en 2015 et le lancement de la nouvelle Alpine fin 2016, 20 ans après la disparition de la marque, l’heure est à l’enthousiasme.

"Cette renaissance n'en est que plus belle"

L’Association des Anciens d’Alpine (AAA) profite de cet engouement pour célébrer, comme tous les deux ans, la marque fondée par Jean Redélé. Les 11, 12 et 13 septembre, ce sont plus de 750 inscrits qui feront rugir le moteur de leurs merveilles à Dieppe. “L’objectif de notre association, c’est de faire vivre la légende Alpine”, sourit Jacques Bornic, membre du bureau de l’AAA. Entre les cinq rallyes et le défilé dans la ville de Dieppe, les passionnés de la marque fondée en 1955 devraient avoir des étoiles dans les yeux. “Nous terminerons notre défilé au monument Jean Rédélé où nous déposerons une gerbe”, annonce le passionné.

La renaissance de la marque - avec le lancement fin 2016 d’une nouvelle Alpine “proche de l’Alpine Celebration”, dixit Jacques Bornic - ne fait que renforcer l’enthousiasme et la fébrilité ressentie par tous les férus de la marque légendaire. “Pendant des années, nous n’attendions plus rien d’Alpine, nous n’y croyions plus. Cette renaissance n’en est que plus belle ! Ce n’est plus une chimère.”

Ce rêve devenu réalité devrait même avoir une résonance mondiale. Jacques Bornic assure que “150 clubs comme le nôtre existent dans le monde, dont plusieurs en Amérique, en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande !” Des pays qui ont également hâte d’entendre le moteur de l’Alpine rugir à nouveau.