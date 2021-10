Paris (AFP). Droit du travail: Valls ne veut pas repousser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Manuel Valls a rejeté mercredi la possibilité de repousser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ce qui aurait conduit à une remise en cause de la durée légale du travail fixée à 35 heures. Le Premier ministre écarte ainsi une piste envisagée dans le rapport de l'ancien Directeur du Travail Jean-Denis Combrexelle, lequel s'interrogeait de "savoir s'il ne conviendrait pas d'aller au-delà et d'ouvrir la négociation, dans un cadre défini par la loi, sur le seuil de déclenchement" des heures supplémentaires. Manuel Valls a indiqué qu'un projet de loi sur la réforme du droit du travail sera voté "avant l'été" 2016, après une présentation en Conseil des ministres fin 2015 ou début 2016. Le Premier ministre a également fait savoir que la nouvelle ministre du Travail, Myriam El Khomri, mènera auparavant une "concertation approfondie" avec les partenaires sociaux sur le sujet. Matignon a précisé que cette concertation se ferait avant la conférence sociale des 19 et 20 octobre. Il a justifié la réforme du droit du travail l'an prochain par le fait que le Code du Travail soit devenu "trop complexe, parfois même illisible", même si "un socle commun" reste "nécessaire". Le Premier ministre a aussi confirmé son intention d'"élargir la place de l'accord collectif par rapport au Code du travail", dans la foulée de la remise d'un rapport en ce sens rédigé par le haut fonctionnaire Jean-Denis Combrexelle.

