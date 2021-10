Prenez le temps d'un soufflé !

Soufflé à l'angélique

Pour 6 personnes

Préparation : 20 mn

cuisson : 10-12 mn



1 dl de lait

1 gousse de vanille

75 g de sucre en poudre

1 cuill. à soupe rase de fécule

4 œufs

1 verre liqueur de liqueur

d'angélique

75 g d'angélique confite

1 sachet de sucre vanillé



Faire infuser la vanille dans le lait chaud. Délayer le sucre en poudre et la fécule avec 2 jaunes d'œufs. Ajouter peu à peu le lait chaud vanillé. Poser sur feu doux et fouetter jusqu'à ébullition.Laisser tiédir. Ajouter les deux autres jaunes d'œufs, l'angélique confite coupée en petits morceaux, la liqueur d'angélique.

Incorporer enfin les 4 blancs battus en neige ferme. Verser dans un moule à soufflé. Poser le moule dans le four, au 1/3 inférieur. Le four doit être très chaud. La cuisson est rapide. Quand le soufflé est cuit, saupoudrer la surface de sucre vanillé. Remettre 30 secondes au four.Servir aussitôt.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire