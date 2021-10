Dépôt de bilan pour l'association d'aide à domicile de Seine-Maritime

L'ADMR76 est convoquée jeudi 10 septembre au tribunal de grande instance de Rouen suite à son dépôt de bilan le 19 août dernier. Un administrateur judiciaire devrait être nommé à l'issue de l'audience.

L'association n'en est pas à ses premiers déboires. Financée principalement par le Conseil départemental, la Carsat et les mutuelles, elle avait déjà du faire face à un premier plan social en 2014. Les soucis financiers de l'ADMR76 viendraient essentiellement d'une baisse d'activité (le Département finançant des interventions d'aide à domicile plus courtes qu'auparavant) et du fait que les opérateurs privés conquièrent ce marché.

