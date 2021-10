La Foire de Saint-Lô met la Bretagne à l'honneur

Près de 150 exposants seront réunis dans les secteurs de l'habitat, l'aménagement et la décoration de la maison, du jardin, énergies renouvelables, automobile, caravanes, camping cars, gastronomie, loisirs, beauté, ... du 1er au 4 octobre au parc des expositions de Saint-Lô.

La Bretagne à l'honneur

Un village breton, dans un décor créé pour l'occasion, sera mis en place pour accueillir cette année des exposants bretons : galettes saucisses, crêpes, kouign amann, far nature et aux pruneaux, brioches, rillettes de la mer, chouchen, chocolatier, caramélier, crêperie, tous les produits à base de canard (foie gras, saucisses de canard, magrets, tournedos…), Tome de Rhuys, nougat breton, huîtres, macarons et même des escargots (en coiffes bretonnes...).

Musique bretonne sur la foire

Le Groupe Pao Bran animera la foire durant 4 jours avec cornemuses, bombardes, accordéon et percussions. Une formation très connue en Bretagne pour animer le départ de la Route du Rhum, La Solitaire du Figaro ou le Vendée Globe.

Le groupe Folklorique Rahed Koëd situé dans le Morbihan, avec 8 danseurs et 5 musiciens, sera également présents tous les jours.

Aurélie Hémar de "L'Atelier Déco"

Décoratrice, architecte d’intérieur et présentatrice de l'émission télé « L’Atelier Déco » sur France 2 , Aurélie Hémar, sera présente sur la foire le samedi 3 octobre à partir de 11 h pour des conseils, dédicaces et photos. Elle donnera une conférence sur les nouvelles tendances Déco de 15h à 16h.

Diplôme de mini-capitaine !

Dans un bassin de 100 m2, Le Mini-Bac réalisera une présentation et une animation de maquettes et de modèles réduits de bateaux radiocommandés. L'association de Coutances proposera aux jeunes enfants un apprentissage du pilotage de bateaux et remettra un diplôme de Mini-Capitaine.

Le cercle des chefs saint-lois

Tous les jours, un chef cuisinier saint-lois réalisera une recette de cuisine en direct et sans filet, devant le public.

Marché du terroir

Pas de foire sans ramener à boire et à manger... Un véritable marché du terroir sera présenté avec "Bienvenue à la Ferme" et "Manche Terroir" : lait aromatisé, terrines de Porc de Bayeux, fromages de chèvres, confitures de lait, terrines à bases de truites fumées, bisque d’étrilles, teurgoule, bouillie de sarrazin, produits cidricoles, miels et pains d’épices … Que du bon !

PRATIQUE

Entrée gratuite tous les matins de 10h à 13h

Entrée : 3 € après 13 heures (gratuit aux enfants de moins de 12 ans)

Parking gratuit

Restaurants : Le Berbère, Le Bar à Sardines et la Crêperie Bretonne Blé et Bilig

Horaires : jeudi et dimanche : 10h/19h

Vendredi et samedi : 10h/21h (restaurants jusqu’à 23h)