Handball : la coupe en guise de mise en bouche pour les Vikings de Caen

Le premier tour de la Coupe de France pourrait pourtant bien ne pas être le dernier test attendu avant la reprise du championnat. D'une part, Caen sera confronté à un adversaire nettement inférieur sur le plan hiérarchique, Loudéac évoluant en Nationale 3. D'autre part, la Coupe de France n'a rien d'un objectif au regard des prétentions de montée qu'il affiche.

"Ce sera encore un match de travail", expose le pivot Alexandre Aguilar. Le Caen Handball s'inscrira ainsi dans la continuité de son dernier tournoi de préparation, remporté avec la manière face au club hôte du CPB Rennes. Après avoir disposé de Saint-Nazaire (N2) non sans mal (32-26), Caen s'est montré beaucoup plus performant le lendemain, samedi 5 septembre. Sa victoire 29-22 a constitué "le match le plus plein de la préparation", aux dires de son Sudiste. "On a raté notre entame puisqu'on perdait 4-0 après cinq minutes de jeu, sur quatre ballons perdus. Après, on a bien repris les choses en main à base d'agressivité et d'envie d'aller de l'avant."

Pourvu d'une base solide de joueurs déjà présents la saison dernière, renforcée par un Stanko Abadzic très prometteur au but, Caen sait où il va. "Dans le jeu, il y a des postes où l'intégration des nouveaux prend plus de temps, mais ça avance."