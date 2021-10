Cité du Vatican (AFP). Le pape simplifie et rend gratuites les annulations de mariages catholiques

Le pape François a simplifié et abrégé mardi les procédures de reconnaissance de nullité des mariages catholiques, pour les rendre plus accessibles, instaurant aussi leur gratuité. Dans une lettre "motu proprio", le pape a décidé qu'une seule sentence suffirait pour décréter la nullité, supprimant la double décision de deux instances qui était requise auparavant. Un processus abgrégé est prévu pour les cas de nullité les plus évidents. Le pape prévoit également que les procédures deviennent gratuites pour les requérants.

