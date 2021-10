Musées de Bayeux : très bons chiffres de fréquentation cet été

Bayeux Museum, qui regroupe les trois musées de la ville, a comptabilisé 183 000 visiteurs pour les deux mois de juillet et août (135 000 à la Tapisserie de Bayeux, 39 700 au musée de la Bataille de Normandie et 8 640 au Musée d'art et d'histoire Baron Gérard).

La première clientèle étrangère reste les Britanniques, suivis des Américains puis des Néerlandais et des Allemands. Bayeux Museum note aussi la venue en force, à la Tapisserie de Bayeux, des Italiens au mois d’août qui, avec près de 10 000 visiteurs, passent de la 6e place en juillet à la 2nde place en août, devant les Américains.

Le chiffre d'affaires global de ces musées, porté par de plus gros achats dans les boutiques des musées, est lui en hausse de 2,5% par rapport à l'année dernière.