Vol par ruse dans l'agglo rouennaise : les policiers recommandent la prudence

La première affaire se déroule lundi 7 septembre peu avant 12h30 rue Campulley à Rouen. Police Secours est requis pour un vol avec usage de fausse qualité. En arrivant sur les lieux, les policiers sont accueillis par le fils de la victime, une femme née en 1929. Le fils explique que vers 11h, une personne a sonné au domicile de sa maman. Cette dernière, attendant son médecin, a ouvert sa porte. Un individu en bleu de travail se présente alors à elle, prétextant un problème de canalisations. La vieille dame le laisse entrer. Il vérifie la cuisine avant de demander où se trouve la salle de bains. Il profite alors de l'inattention de la personne âgée pour dérober des bijoux qui se trouvaient dans une coupelle.

La victime se montre alors méfiante et commence à l'accuser de lui avoir dérobé des bijoux. L'homme en profite pour prendre la fuite. Deux faux policiers se présentent alors, expliquant qu'ils viennent d'interpeller l'individu et lui demandant si elle a d'autres bijoux ou un coffre. Ils prennent ensuite la fuite. Si le préjudice reste à déterminer, la victime s'est fait voler une bague et plusieurs objets en ivoire.

Du colorant corrosif dans les canalisations

L'autre vol se déroule le même jour, quelques heures plus tard, rue Dicquemare au Havre. Deux individus se rendent chez une victime, expliquant faire partie du service des eaux. Ils prétextent alors l'utilisation d'un colorant corrosif dans les canalisations pour demander à la victime d'enlever tous ses bijoux. Cette dernière s'exécute et les range dans un meuble. Pendant que l'un des mis en cause distrait la victime, une femme née en 1939, l'autre court dérober les bijoux. Ils dérobent une alliance, deux bagues, deux bracelets en or ainsi qu'un collier en diamant.

Pour éviter ces déconvenues, les policiers recommandent de ne jamais laisser entrer une personne chez soi si aucun rendez-vous n'est programmé. Il ne faut pas hésiter à utiliser le judas ou l'entrebailleur pour demander plus de renseignements ou la carte professionnelle. Enfin, contactez le 17 en cas de doute.