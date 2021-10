Paris (AFP). L'argent des repentis fiscaux pourra servir aux baisses d'impôts

La baisse d'impôt de 2 milliards d'euros annoncée pour 2016 par François Hollande pourra en partie être financée par le produit de la régularisation de la situation fiscale de personnes disposant d'un compte bancaire à l'étranger, a affirmé le ministre des Finances Michel Sapin, mardi. Le président de la République a profité de sa sixième conférence de presse depuis 2012 pour confirmer lundi une nouvelle baisse d'impôts pour 2016, assurant qu'elle concerneraient "plus de 8 millions" de foyers pour un montant total de "plus de 2 milliards d'euros". Les dépenses de l'Etat, de la Sécurité sociale et des collectivités locales, représentant 1.000 milliards d'euros, "on est capable de trouver 2 milliards d'euros d'économies supplémentaires, je sais que c'est possible", a assuré Michel Sapin au micro de RMC et BFM TV. Mais le responsable a aussi mentionné comme potentielle source de revenus supplémentaires le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR), dispositif par lequel la France incite depuis des mois ceux qui auraient un compte dissimulé à l'étranger, notamment en Suisse, à se présenter spontanément auprès du fisc français. "Le nombre de ceux qui se présentent et les sommes qui sont en jeu sont bien plus considérables que celles que nous prévoyons", a expliqué M. Sapin. L'Etat a récupéré "cette année plus de 2,6 milliards d'impôts et de pénalités par ce seul biais-là" et "je pense qu'on va en récupérer au moins autant" en 2016, a-t-il ajouté. "Si nous pouvions couvrir une partie des baisses d'impôt pour les plus modestes des Français par des impôts qui seront naturellement payés par ceux qui avaient caché leur argent à l'étranger, je trouve qu'il y a là quelque chose de juste et efficace", a conclu le ministre.

