Cantonales: des députés UMP dénoncent la position de Fillon

"La divergence à la tête de l'Etat est catastrophique. Je ne comprends pas la position de François Fillon", a ainsi lancé le député de Paris Bernard Debré.

Le bureau du groupe UMP (organe dirigeant du groupe majoritaire) se réunit chaque mardi matin, sans le gouvernement. Cette réunion est suivie par celle du groupe UMP, à laquelle assistent tous les députés UMP et le gouvernement.

Selon trois participants à la réunion du bureau, où l'atmosphère était "tendue", M. Debré a même jugé l'attitude du Premier ministre "lamentable", un terme que récuse toutefois le député de Paris.

"La position de François Fillon est désastreuse sur le terrain", a renchéri Yanick Paternotte (Val-d'Oise). De son côté, le président de la commission de la Défense, Guy Teissier (Bouches-du-Rhône), s'est dit "terriblement choqué" par la position de M. Fillon. "Ce dysfonctionnement est catastrophique", a-t-il lancé.

"La seule position tenable est celle qui a été affirmée dimanche soir" par la direction de l'UMP en accord avec le président Nicolas Sarkozy ("ni FN, ni front républicain"), a estimé pour sa part Dominique Dord (Savoie).

A l'inverse, selon les mêmes participants, plusieurs députés UMP ont soutenu la position du Premier ministre, comme le libéral Marc Laffineur (Maine-et-Loire), proche de Jean-Pierre Raffarin, le centriste Pierre Méhaignerie (Ille-et-Vilaine) et le radical Jean Leonetti (Alpes-Maritimes).

M. Fillon a appelé lundi, devant le bureau politique de l'UMP, les électeurs de la majorité à "voter contre le Front national" en cas de duel PS-FN au second tour des élections cantonales.

L'ex-Premier secrétaire du PS François Hollande a estimé que cette "divergence" entre Nicolas Sarkozy et François Fillon sur la question du vote FN était "grave" et que "la logique voudrait qu'il y ait une séparation" entre le Premier ministre et le chef de l'Etat.

