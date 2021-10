CFA 2 : Mondeville prend un peu d'air

Leur troisième résultat positif de suite confirme un changement d'attitude radical. « On avait des réactions individuelles quand on était en difficulté alors que la base, dans ces moments-là, c'est la discipline, le collectif, indique l'entraîneur Jean-François Péron. Pendant trois mois, ça a constitué notre souci. Après notre défaite à Changé (dernier, en mi-février, ndlr), il y a eu un électrochoc, tout a été remis à plat. » Si les Mondevillais ont encore de gros progrès à faire, d'abord dans l'animation offensive, l'état d'esprit affiché inspire l'optimisme.

Test breton

Samedi 26 mars (18h), à domicile, ils passeront un test de taille contre Guingamp, deuxième du groupe H et meilleure attaque. « On est au coeur d'une série de sept matchs, expose Jean-François Péron. On s'est fixé le petit challenge de ne pas en perdre un seul. On a bien débuté, maintenant il faut continuer sur cette dynamique.»