150 étudiants font leur rentrée à l'école d'ingénieurs de Caen

80 étudiants entrent en première année, après avoir obtenu leur bac cet été. Les autres, issus de classes préparatoires ou de filières techniques, sont intégrés directement en troisième année. Dans quelques semaines, ce sont les élèves des mastères qui retrouveront les bancs de l'école (éco-matériaux et concéption numérique, et ouvrages maritimes et portuaires). Essentiellement originaires de Normandie (28%), ils viennent aussi d'Île de France (20%) ou de Bretagne (13%).

Ces étudiants vont pouvoir bénéficier des nouvelles salles de l'école, avec une superficie qui est en train de doubler (de 3 640 à 7 350 m2). Les nouvelles salles de cours seront accessibles dès octobre. La partie nord avec le grand amphithéâtre le sera en janvier. La fin des travaux avec de nouveaux laboratoires sur le secteur sud est prévue pour le printemps prochain.