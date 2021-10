Nancy (AFP). Guy Bedos jugé à Nancy pour avoir traité Nadine Morano de conne

L'humoriste Guy Bedos comparaissait lundi devant le tribunal correctionnel de Nancy, poursuivi pour "injure publique" pour avoir notamment traité la députée européenne Nadine Morano (Les Républicains) de "conne" lors d'un spectacle à Toul en 2013. "Monsieur Bedos se drape derrière son statut d'humoriste. Or il n'y a pas deux catégories de citoyens", a déclaré Nadine Morano à son arrivée au palais de justice. Mme Morano a également estimé que Guy Bedos faisait preuve "d'une animosité personnelle qui va au-delà de l'engagement politique". "Je suis tout sauf misogyne", s'est pour sa part défendu Guy Bedos. "On veut m'accuser d'avoir tenu des propos infamants sur les femmes. C'est tout le contraire de mes convictions", a-t-il ajouté. M. Bedos avait donné le 10 octobre 2013 un spectacle à Toul (Meurthe-et-Moselle), dont Mme Morano était à l'époque conseillère municipale d'opposition, à l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle salle. "Nadine Morano a été élue ici à Toul? Vous l'avez échappé belle! On m'avait promis qu'elle serait là Quelle conne!" avait notamment lancé l'artiste à un public de 1.300 personnes. Il avait ensuite lancé plusieurs autres injures contre l'élue UMP.

