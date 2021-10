A 17 ans Marina Kaye compte déjà plus de 100 000 exemplaires vendus de son dernier opus "Fearless" et nous propose désormais de continuer à le découvrir en lançant la promotion de "Mirror Mirror" après avoir conquis le coeur du public avec "Homeless" et "Dancing With The Devil".

Pour rappel l'artiste fait une étape de tournée au Cargö à Caen ce dimanche 29 novembre.