Paris (AFP). Hollande: la crise des réfugiés peut être maîtrisée et elle le sera

La crise migratoire "peut être maîtrisée et elle le sera," a affirmé lundi François Hollande lors de la 6e conférence de presse de son quinquennat lundi à l'Elysée à Paris. Il a indiqué que la France allait accueillir 24.000 réfugiés sur les deux prochaines années. "C'est une crise", elle est "dramatique, elle est grave", mais "elle peut être maîtrisée et elle le sera", a-t-il affirmé, en soulignant que "la France est disposée à prendre sa part. La Commission européenne va proposer de répartir 120.000 réfugiés sur les deux prochaines années, ce qui représentera pour la France 24.000 personnes. Nous le ferons". Des vols de reconnaissance seront menés à partir de mardi au-dessus de la Syrie pour y mener des "frappes" contre l'organisation Etat islamique, a annoncé le président Hollande. "J'ai demandé au ministre de la Défense que dès demain puissent être menés des vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie. Ils permettront d'envisager des frappes contre Daech, en préservant notre autonomie d'action et de décision", a-t-il déclaré. Un débat sera organisé "dans les jours qui viennent" au Parlement au sujet de la question des réfugiés, a-t-il également annoncé indiquant que la France veut organiser une conférence internationale à Paris. Une "loi sera présentée", après "concertation" des partenaires sociaux, pour "rendre lisible le code du travail", a annoncé François Hollande. "Nous donnerons toute la place nécessaire à la négociation collective et aux accords d'entreprise pour permettre justement qu'il y ait une meilleure adaptation du droit du travail à la réalité des entreprises", a déclaré le président lors de sa conférence de presse.

