Les six grands jeux sportifs du mois de septembre

Pro Evolution Soccer 2016

PlayStation 4 et 3, Xbox One et 360, Windows PC

15 septembre

La star brésilienne Neymar apparaît sur la jaquette de "PES", un jeu qui semble avoir repris du poil de la bête après le succès de l'édition 2015. Les fans reconnaitront certes les équipes, les joueurs et les tournois, mais "PES 2016" sacrifie parfois les noms officiels au profit de la simulation footballistique.

konami.com/games/pro-evolution-soccer-2016/



NHL 16

PS4 et XBO (NHL: Legacy Edition sur 360 et PS3)

15 septembre

"NHL 16" intègre des éléments de la franchise "FIFA" avec le retour du multijoueurs en ligne et de la progression de carrière 'Be a Pro'. Le contrôle des équipes, des athlètes et de l'entraînement sont améliorés, de même que l'EA Sports Hockey League.

easports.com/nhl

FIFA 16

PS4 PS3 XBO X360 et WinPC. Également en versions compatibles Android et iOS

22 septembre

Lionel Messi est à l'honneur en couverture et cette année, "FIFA" inclut des équipes féminines. Autres nouvelles fonctionnalités : un réajustement des transferts et du management d'équipe, des améliorations défensives et offensives et de plus nombreux stades. L'échange de cartes numériques FIFA Ultimate Team est toujours présent.

easports.com/fifa



Tony Hawk's Pro Skater 5

PS4 et XBO

29 septembre (10 novembre sur 360 et PS3)

Le jeu qui a longtemps fait office de référence est de retour après 8 ans d'absence. "THPS5" adopte un style artistique unique, mêlant ombrage de celluloïd et images de synthèse. Une ribambelle de nouveaux skaters sont de la partie.

tonyhawkvideogame.com

NBA Live 16

PS4 XBO

29 septembre

Avec Russell Westbrook en joueur star, ce jeu est associé à une application mobile permettant d'importer son propre visage dans la partie. Un nouveau système permet d'intégrer les événements de la saison NBA. Relancée en 2013, la franchise n'avait pas reçu l'accueil espéré. Alors, "NBA Live 16" : slam dunk ou brique ?

easports.com/nba-live/features



NBA 2K16

PS4 XBO 360 PS3 WinPC

From September 29

En couverture, au choix : Anthony Davis, Stephen Curry et James Harden (avec en bonus Michael Jordan sur l'édition spéciale). A l'intérieur : des détails ultra-réalistes, une relocalisation de la franchise et un nouveau mode Pro-Am permettant la personnalisation intégrale du jeu. Les créateurs ont fait appel au réalisateur Spike Lee en qualité de consultant pour le mode carrière. DJ Premier, DJ Khaled et DJ Mustard ont quant à eux concocté la bande-originale.

2k.com/games/nba-2k16